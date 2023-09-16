Дмитрий Узинский прокомментировал победу над «Самарой» в финале Kuban Cup

Капитан «Локомотив-Кубань» Дмитрий Узинский поделился своими эмоциями после побуды над «Самарой» в финале предсезонного товарищеского турнира Kuban Cup со счётом 94:68.

«Спасибо всем, кто пришёл на финал, атмосфера получилась отличная. Мы рады выиграть трофей перед своими трибунами. Теперь в отличном настроении готовимся к Суперкубку.

Игра с ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка — это очень серьёзный вызов. Но у нас ещё остался нераскрытый потенциал, и мы будем стараться от матча к матчу играть все лучше.

Поражения на сборах в Турции связаны с тем, что нашей целью было войти в оптимальную форму. Там мы играли строго по графику, чтобы никого не перегружать из игроков, привести всех в одинаковые кондиции. А на Kuban Cup мы уже играли чётко на результат.

Очень хороший и полезный опыт научиться сохранять концентрацию, когда ведёшь «+40». В игре такое случается нечасто, и надо быть готовыми. Сегодня мы справились, удержали солидный перевес. Так что ещё раз поздравляю всех, кто за нас болел», — сказал Узинский после финального матча.

«Локомотиву-Кубань» перед началом регулярного сезона Единой лиги ВТБ предстоит принять участие в Суперкубке, первым соперником железнодорожников станет московский ЦСКА, их игра состоится 21 сентября в 20:00 мск.