Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» объявил о продлении контракта с Маркифом Моррисом

«Даллас» объявил о продлении контракта с Маркифом Моррисом
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Даллас Маверикс» и тяжёлый форвард Маркиф Моррис продлили контракт. Об этом сообщает официальный сайт техасского клуба.

Напомним, в сезоне-2022/2023 перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на обмены 34-летний Моррис оказался в «Далласе» в результате громкого обмена с участием звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга («Бруклин Нетс»).

В этом же сезоне тяжёлый форвард заработал в общей сложности $ 2,9 млн. Баскетболист был выбран на драфте НБА 2011 года под общим 13-м номером «Финикс Санз», за который провёл пять сезонов. В 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» форвард стал чемпионом лиги.

В минувшем регулярном сезоне Моррис принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,8 очка, два подбора и 0,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых — 39,4.

Моррис — о Йокиче:
Маркиф Моррис — Николе Йокичу: ты ещё своё получишь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android