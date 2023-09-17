«Даллас» объявил о продлении контракта с Маркифом Моррисом

Руководство «Даллас Маверикс» и тяжёлый форвард Маркиф Моррис продлили контракт. Об этом сообщает официальный сайт техасского клуба.

Напомним, в сезоне-2022/2023 перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на обмены 34-летний Моррис оказался в «Далласе» в результате громкого обмена с участием звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга («Бруклин Нетс»).

В этом же сезоне тяжёлый форвард заработал в общей сложности $ 2,9 млн. Баскетболист был выбран на драфте НБА 2011 года под общим 13-м номером «Финикс Санз», за который провёл пять сезонов. В 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» форвард стал чемпионом лиги.

В минувшем регулярном сезоне Моррис принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,8 очка, два подбора и 0,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых — 39,4.