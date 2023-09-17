Эксперт рассказал, в каком случае Энтони Дэвис будет играть на позиции тяжёлого форварда

Североамериканский журналист и эксперт Марк Медина выразил мнение, что звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис вряд ли будет играть на позиции тяжёлого форварда в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не думаю, что желание Энтони Дэвиса не играть на позиции центрового, будет исполнено. Если Дэвис будет доступен, то он будет играть на позиции пятого номера. Естественно, стоит учитывать травмы и другие моменты. Возможно, когда Леброна Джеймса не будет на площадке, Энтони будет играть на другой позиции», — приводит слова Медины Give me Sport.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Отметим, что 30-летний Дэвис во время своего пребывания в стане «озёрников» неоднократно давал понять тренерскому штабу, что предпочитает играть на «четвёрке», однако баскетболиста чаще всего задействуют как пятого номера.