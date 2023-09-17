Форвард «Филадельфии» — о Нике Нёрсе: с первого дня он принимает участие в жизни команды

Тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Рид рассказал о первых днях новоиспеченного главного тренера Ника Нёрса в команде. В частности, Рид отметил, что специалист ожидает от него значительного прогресса.

«С самого первого дня он начал принимать активное участие в жизни команды. Мне кажется, он уже знал, например, над чем хочет со мной работать. Он дал мне знать об этом с первого дня. Ник ждёт от меня всплеска», — приводит слова Рида NBC Sports.

Напомним, в конце мая 56-летний Нёрс возглавил «Филадельфию». Ранее он работал главным тренером в «Торонто Рэпторс», с которым стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2019 году.

В минувшем розыгрыше плей-офф Рид принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 5,5 подбора, 4,6 очка и 0,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,9, штрафных — 100.