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Уилли Коли-Стайн: приехал в Европу из-за более тактического стиля игры

Уилли Коли-Стайн: приехал в Европу из-за более тактического стиля игры
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Центровой итальянского клуба «Варезе» Уилли Коли-Стайн рассказал, о причинах переезда в Европу.

«Я очень счастлив. Я решил приехать в Европу из-за более тактического стиля игры по сравнению с баскетболом один на один, в который играют сегодня в НБА, что обусловлено желанием игроков добиваться результатов в личной статистике», — заявил Коли-Стайн.

30-летний баскетболист выступал в НБА с 2015 по 2023 год. За это время Коли-Стайн сменил шесть клубов: «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» (Лига развития НБА) и «Хьюстон Рокетс».

В прошлом сезоне за «Хьюстон» Коли-Стайн не сыграл ни одного матча, оказавшись в заявке всего 9 девять раз.

В 2023 году центровой перешëл в «Варезе». В прошлом сезоне команда завершила регулярный чемпионат на 13 месте с 23 очками и не вышла в плей-офф.

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