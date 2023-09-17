Уилли Коли-Стайн: приехал в Европу из-за более тактического стиля игры

Центровой итальянского клуба «Варезе» Уилли Коли-Стайн рассказал, о причинах переезда в Европу.
«Я очень счастлив. Я решил приехать в Европу из-за более тактического стиля игры по сравнению с баскетболом один на один, в который играют сегодня в НБА, что обусловлено желанием игроков добиваться результатов в личной статистике», — заявил Коли-Стайн.
30-летний баскетболист выступал в НБА с 2015 по 2023 год. За это время Коли-Стайн сменил шесть клубов: «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» (Лига развития НБА) и «Хьюстон Рокетс».
В прошлом сезоне за «Хьюстон» Коли-Стайн не сыграл ни одного матча, оказавшись в заявке всего 9 девять раз.
В 2023 году центровой перешëл в «Варезе». В прошлом сезоне команда завершила регулярный чемпионат на 13 месте с 23 очками и не вышла в плей-офф.
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