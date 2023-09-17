Дирк Новицки и другие игроки НБА посетили баскетбольный фестиваль в Нью-Йорке

Член баскетбольного Зала славы, 45-летний немец Дирк Новицки посетил баскетбольный фестиваль в Нью-Йорке. Организатором события, проходившем в «Линкольн Центре», стала компания-производитель спортивной экипировки Nike. Неудивительно, что легендарный баскетболист был полностью одет в вещи американского бренда.

Фото: Официальный соцсети НБА

Помимо Новицки, на событии присутствовали и другие видные баскетболисты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): Кармело Энтони, Кевин Дюрант и скандально известный игрок «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант. Из знаменитостей особенно выделялся хип-хоп исполнитель Трэвис Скотт, который давал указания игрокам некоторых команд, участвовавших в фестивале, и отпраздновал с одной из женских команд победу.

Дирк Новицки был включён в Зал баскетбольной славы в 2023 году. Всю свою карьеру в НБА он провёл в составе «Даллас Маверикс», с которыми выиграл чемпионат в 2011 году.