Дирк Новицки и другие игроки НБА посетили баскетбольный фестиваль в Нью-Йорке

Член баскетбольного Зала славы, 45-летний немец Дирк Новицки посетил баскетбольный фестиваль в Нью-Йорке. Организатором события, проходившем в «Линкольн Центре», стала компания-производитель спортивной экипировки Nike. Неудивительно, что легендарный баскетболист был полностью одет в вещи американского бренда.
Фото: Официальный соцсети НБА
Помимо Новицки, на событии присутствовали и другие видные баскетболисты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): Кармело Энтони, Кевин Дюрант и скандально известный игрок «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант. Из знаменитостей особенно выделялся хип-хоп исполнитель Трэвис Скотт, который давал указания игрокам некоторых команд, участвовавших в фестивале, и отпраздновал с одной из женских команд победу.
Дирк Новицки был включён в Зал баскетбольной славы в 2023 году. Всю свою карьеру в НБА он провёл в составе «Даллас Маверикс», с которыми выиграл чемпионат в 2011 году.
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