Источник: агент Рич Пол заработал около $ 900 млн в это межсезонье

Известный обозреватель НБА Шамс Чарания поделился информацией о том, сколько мог заработать в это межсезонье баскетбольный агент Рич Пол, самым известным клиентом которого является звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Агент Рич Пол заработал около $ 900 млн на переговорах о зарплате в это межсезонье», — сказал инсайдер The Athletic Чарания.

41-летний Рич Пол является основателем и генеральным директором компании Klutch Sports Group. Он считается одним из самых влиятельных агентов в спорте. Помимо Джеймса, его клиентами являются такие звёзды НБА, как Энтони Дэвис, Зак Лавин и Дрэймонд Грин.

Девушкой известного агента является 16-кратная обладательница Грэмми, британская певица Адель.