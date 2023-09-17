Абдулл-Джабар – о лучшем разыгрывающем в НБА: не могу поставить никого выше Мэджика

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар рассказал о том, почему ранее назвал Оскара Робертсона лучшим разыгрывающим всех времён, при этом не упомянув одноклубника по «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона.

«На этой неделе меня спрашивали, кто является лучшим разыгрывающим в НБА, – это очень сложный вопрос. Упомянули Стефа Карри, который на данный момент является лучшим снайпером в НБА и очень ценным игроком. Также упоминали Мэджика Джонсона.

Я выбрал Оскара Робертсона, но, прежде всего, я должен был сказать, что Мэджик действительно является приоритетным вариантом, потому что я играл с ним, мы вместе пять раз стали чемпионами мира (имеется ввиду пять совместных чемпионств в НБА – Прим. «Чемпионата»), и он лучший партнер по команде в моей карьере.

Поэтому я не могу поставить перед ним никого другого. Но я должен отдать должное Оскару за то, что он был универсальным игроком и примером для многих. Мне практически невозможно определить, кто из них лучший. Но я могу сказать лишь то, что наслаждался игрой с Мэджиком», – сказал Абдул-Джаббар в одной из своих социальных сетей.