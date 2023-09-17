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Ламар Одом попал в аварию на белом «Мерседесе»

Ламар Одом попал в аварию на белом «Мерседесе»
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Ламар Одом, бывший баскетболист НБА, дважды выигрывавший с «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионат в 2009 и 2010 году, попал в аварию в жилом районе Лос-Анджелеса. Представитель двукратного чемпиона НБА сообщил TMZ, что авария проищошла в районе 3 часов ночи в жилом районе недалеко от его дома.

Ламар возвращался домой от друга, когда уронил свой телефон в «Мерседесе» и потянулся за ним, после чего не справился с управлением и врезался в пару припаркованных на улице машин.

Сработали подушки безопасности, Ламар не пострадал. Одом отрицательно ответил на вопрос полицейских о том, выпивал ли он, сказав, что владеет реабилитационными центрами. Полицеские не стали проводить тест на алкогольное опъяненин на месте. Сообщается, что Одом оставил владельцам разбитых автомобилей свою страховую информацию.

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