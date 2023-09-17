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Комиссионер НБА прокомментировал новые правила управления нагрузкой

Комиссионер НБА прокомментировал новые правила управления нагрузкой
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Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал новые правила управления нагрузкой, которые предусматривают, что команды не смогут оставлять вне заявки здоровых игроков, чтобы не вредить привлекательности матчей.

«Во главе угла речь идёт о болельщиках. Мы зашли слишком далеко c управлением нагрузкой. Это признание того, что мы упустили этот момент. Это не значит, что мы поворачиваем время вспять и игроки будут играть, несмотря на травмы и необходимый отдых. Теперь есть утверждение принципа лиги: если ты здоровый, то будешь играть», — приводит слова Сильвера Basket News.

Новый сезон НБА станет 78-м в истории и начнётся 17 октября 2023 года, первой игрой станет встреча «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Каждой команде предстоит провести по 82 игры в сезоне.

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