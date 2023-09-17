Комиссионер НБА прокомментировал новые правила управления нагрузкой

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал новые правила управления нагрузкой, которые предусматривают, что команды не смогут оставлять вне заявки здоровых игроков, чтобы не вредить привлекательности матчей.
«Во главе угла речь идёт о болельщиках. Мы зашли слишком далеко c управлением нагрузкой. Это признание того, что мы упустили этот момент. Это не значит, что мы поворачиваем время вспять и игроки будут играть, несмотря на травмы и необходимый отдых. Теперь есть утверждение принципа лиги: если ты здоровый, то будешь играть», — приводит слова Сильвера Basket News.
Новый сезон НБА станет 78-м в истории и начнётся 17 октября 2023 года, первой игрой станет встреча «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Каждой команде предстоит провести по 82 игры в сезоне.
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