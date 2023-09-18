Тренер «Далласа»: я знал, на что способен Ирвинг. Я знал его, когда он ещё был молод

Тренер по развитию игроков «Даллас Маверикс» Год Шаммгод рассказал о своей реакции после того, как к техасской команде присоединился звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг в результате обмена перед прошлым дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я знал, на что способен Кайри Ирвинг. Я знал его, когда он ещё был молод. Это забавно, потому что, когда он впервые пришёл [в «Даллас»], я подумал: «Класс. Теперь у нас есть второй лучший дриблер в НБА», — сказал Шаммгод во время подкаста Knuckleheads Podcast.

Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче:

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт, согласно которому он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.