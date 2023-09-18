Защитник «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо выбыл с травмой
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо выбыл на неопределённый срок из-за растяжения голеностопа, полученного во время одной из тренировок, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Отмечается, что 25-летний баскетболист рискует пропустить начало тренировочных лагерей клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которое назначено на 27 сентября.
Действующий контракт разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция команды на $ 1,98 млн). Летом 2025 года Альварадо может стать неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном сезоне защитник принял участие в 61 матче, набирая в среднем девять очков, три передачи и 2,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых — 33,6.
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