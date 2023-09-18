Аренас: «Юта» должна быть единственной командой, где ты можешь играть с белыми игроками

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что франшиза «Юта Джаз» должна переехать в город Сиэтл. Аренас также высказался о наличие в команде белокожих, чернокожих и иностранных баскетболистов.

«Нужно избавиться от «Джаз» — просто снести всю франшизу. Перевезите эту команду в Сиэтл, и это будет просто улётно. «Юта» должна быть единственной командой, где ты можешь играть с белыми игроками. Пусть будут все иностранные и белые игроки в этой команде.

Я не хочу видеть в «Джаз» чернокожих баскетболистов. Знаю, звучит по-расистски. Уверен, будь «Юта» командой чисто для белых, я почти уверен, что никто бы ничего об этом не сказал. Потому что мы знаем, что они будут мусором, и никто не обидится!» — заявил Аренас во время своего подкаста.