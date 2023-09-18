Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энес Кантер: новое поколение игроков НБА становится слишком мягким

Энес Кантер: новое поколение игроков НБА становится слишком мягким
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался о решении лиги штрафовать команды, если более двух звёзд в их составе берут отдых перед матчами.

«Я думаю, что новое поколение игроков становится слишком мягким. Раньше мы никогда не слышали о распределении нагрузок. Сейчас же практически каждая звезда берет день или даже неделю отдыха», — сказал Кантер в эфире Fox Sports.

Напомним, 10 февраля 2022 года «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. С тех пор Энер не выходил на площадку. Кантер не раз заявлял, что случившееся стало следствием его активной политической позиции. Игрок часто выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в Европе.

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать:

Кантер — о трансгендерах:
Энес Кантер объяснил, почему выступает против трансгендеров в женском спорте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android