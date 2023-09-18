Энес Кантер: новое поколение игроков НБА становится слишком мягким

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался о решении лиги штрафовать команды, если более двух звёзд в их составе берут отдых перед матчами.

«Я думаю, что новое поколение игроков становится слишком мягким. Раньше мы никогда не слышали о распределении нагрузок. Сейчас же практически каждая звезда берет день или даже неделю отдыха», — сказал Кантер в эфире Fox Sports.

Напомним, 10 февраля 2022 года «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. С тех пор Энер не выходил на площадку. Кантер не раз заявлял, что случившееся стало следствием его активной политической позиции. Игрок часто выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в Европе.

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