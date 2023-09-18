Лав высказался о потенциальном новичке «Хит», выглядевшем ранее «лучшим игроком НБА»
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Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав высказался о возможном переходе в команду звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Ранее Лиллард не раз выражал желание стать игроком «Хит».
«Были времена, когда он был лучшим разыгрывающим в лиге. И определённо были моменты, когда он выглядел как лучший игрок в НБА. Конечно, когда в команде есть суперзвезда его калибра, траекторию может круто поменяться. Дэмьен — один из парней, которыми я всегда восхищался. Особенно если говорить о его подходе к игре. Это достойно восхищения. Он продолжает работать и постоянно находит способ выжимать из себя всё самое лучшее», — приводит слова Лава Sports Illustrated.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
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