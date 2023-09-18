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«Фенербахче» усилил состав 23-летним игроком из Латвии

«Фенербахче» усилил состав 23-летним игроком из Латвии
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23-летний разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс подписал контракт с «Фенербахче». Соглашение рассчитано на три сезона. Об этом информирует пресс-служба турецкого клуба.

По условиям контракта латвийский игрок в следующем сезоне отправится в аренду в литовский клуб «Вулвз», который будет выступать в Еврокубке.

Напомним, «Фенербахче» вместе с ещё одним турецким клубом, «Бешикташем», примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на Кубок им. А. Я. Гомельского по баскетболу. Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября. Помимо «Фенербахче» и «Бешикташа», на турнире выступят российские клубы УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.

Ранее было представлено превью турнира.

Коротко о турнире:
Превью Суперкубка Единой лиги ВТБ им. А. Я. Гомельского
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