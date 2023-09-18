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Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции

Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции
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Димитрис Итудис покинул пост наставника сборной Греции. Об этом информирует пресс-служба национальной команды. Отмечается, что перед уходом специалиста стороны провели длительную дискуссию. В результате было решено, что для блага команды будет лучше расстаться. Димитрис продолжит выполнять обязанности главного тренера «Фенербахче». При этом Итудис заверил, что всегда будет готов оказать помощь начиональной команде.

Димитрис возглавил греческую сборную перед Евробаскетом-2022. Многим болельщикам из России известен работой на посту главного тренера московского ЦСКА. В стане красно-синих он трудился с 2014 по 2022 год.

Ранее Итудис прокомментировал победу «Фенербахче» в матче с «Зенитом».

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