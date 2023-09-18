Владелец «Лейкерс»: мы дадим Дэвису максимальный контракт, когда он получит право на него

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала формирование состава на предстоящий сезон, а также подтвердила, что клуб намерен предложить максимальный контракт звёздному центровому Энтони Дэвису.
«Для нас было важно сохранить то, чего мы добились в конце прошлого сезона, и развить тот импульс. Мы не выиграли чемпионат, но мы выбили действующих чемпионов, мы прошли через плей-ин, поэтому успех, которого мы добились, был потрясающим, но мы уступили будущим чемпионам.
Мы хотели сохранить костяк команды, что Роб Пелинка и сделал. Конечно, игроков, которые ушли, например, Денниса Шрёдера, нам будет не хватать, но мы подписали свободного агента в лице Гэйба Винсента.
Я не думаю, что найдётся тот, кто будет отрицать, что Энтони, когда он играл, был одним из лучших в НБА. И в нападении, и в защите. Было очень приятно наблюдать за ним, и я ожидаю от него ещё большего. Он был важным игроком «Лейкерс». Он привёл нас к титулу, и я не сомневаюсь, что, как только он получит право на максимальное продление, мы сразу сделаем это. Мы хотим сохранить его настолько, насколько это возможно», — приводит слова Басс sportsnaut.
- 18 сентября 2023
-
18:12
-
18:00
-
17:34
-
16:23
-
15:29
-
14:51
-
14:13
-
13:32
-
12:31
-
12:08
-
11:35
-
10:49
-
10:03
-
09:26
-
08:17
-
07:23
-
06:46
-
06:22
-
06:13
-
05:41
-
04:35
-
03:47
-
02:23
-
01:39
-
00:41
- 17 сентября 2023
-
23:51
-
22:42
-
21:53
-
20:32
-
20:00
-
19:00
-
18:14
-
16:26
-
16:00
-
15:36