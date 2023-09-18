Кайл Курич: УНИКС сохранил чемпионский состав, ЦСКА и «Локо» тоже будут бороться за медали

Американской защитник «Зенита» Кайл Курич поделился ожиданиями от Суперкубка Единой лиги ВТБ и предстоящего сезона.
«УНИКС будет нашим главным конкурентом в этом сезоне? Могу сказать, что они очень сильные. Казанцы практически полностью сохранили чемпионский состав. Плюс добавились Бако и Грин — отличные баскетболисты, с богатым опытом игры в Евролиге. ЦСКА и «Локо» тоже будут бороться за самые высокие места из возможных. Тут у меня нет сомнений. Другие команды Единой лиги также были активны в межсезонье, собрали глубокие составы. Будем фокусироваться на всех соперниках и детально их изучать.
Как оценю сыгранность «Зенита» за несколько дней до старта Суперкубка? Мы много работаем над тактикой, деталями, которые помогут нам побеждать. Пока есть ошибки, но без этого никуда в баскетболе. Самое важное, что все очень мотивированы, на каждой тренировке работаем на максимуме. Это очень важно для командной «химии».
Что скажу о сопернике по Суперкубку «Бешикташе»? Мы играли с ним товарищеский матч в Турции в начале сентября. Это физически сильная команда, которая с первых минут старается навязать свой стиль. Четвертьфинал точно не будет для нас лёгким. Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше», — приводит слова Курича «Спорт-экспресс».
- 18 сентября 2023
-
19:35
-
19:30
-
18:59
-
18:12
-
18:00
-
17:34
-
16:23
-
15:29
-
14:51
-
14:13
-
13:32
-
12:31
-
12:08
-
11:35
-
10:49
-
10:03
-
09:26
-
08:17
-
07:23
-
06:46
-
06:22
-
06:13
-
05:41
-
04:35
-
03:47
-
02:23
-
01:39
-
00:41
- 17 сентября 2023
-
23:51
-
22:42
-
21:53
-
20:32
-
20:00
-
19:00
-
18:14