Источник: «Портленд» просит за Дэмьена Лилларда все имеющиеся у «Майами» активы

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» требует за звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда все имеющиеся у «Майами Хит» активы.
«В «Портленде» хотят получить столько же, сколько «Бруклин» получил за Кевина Дюранта, когда «Финиксу» пришлось побираться. Они хотят, чтобы «Майами» обшарил каждый уголок и достал всё, что только возможно. Но в «Майами» не считают, что это нужно им», – приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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