Эдриан Войнаровски: «Портленд» активизировался в переговорах по обмену Лилларда

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился последними новостями, касающимися потенциального обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Думаю, что за последние 10–14 дней «Блэйзерс» провели гораздо больше переговоров с другими командами, чем за месяц с лишним до этого.

«Портленд» пытается включить в переговоры другие команды, чтобы получить нужный пакет активов, состоящий из драфт-пиков или молодых игроков. Отличным активом может стать ветеран, который не нужен «Портленду», но может быть интересен третьей команде.

Они ведут переговоры со многими франшизами, пытаясь найти подходящее решение для обмена Дэмьена Лилларда. Посмотрим, что изменится к началу тренировочного лагеря», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.