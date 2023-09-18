«Сергей Карасёв и Никола Миротич». Курич назвал лучших партнёров по команде

Американской защитник «Зенита» Кайл Курич назвал бывшего наставника клуба Василия Карасёва в числе лучших тренеров в своей карьере, а его сына Сергея одним из сильнейших партнёров по команде в своей европейской карьере.

«Три лучших тренера в моей карьере? Это непростой вопрос. Давайте попробуем разделить. Василий Карасёв и Светислав Пешич дали мне очень многое в плане уверенности в себе, Шарунас Ясикявичюс — в плане тактики. У Рика Питино я научился многим фундаментальным вещам, осознал, насколько важны нюансы. С Хави Паскуалем мы только начали совместную работу, но я уверен, что вынесу много пользы от общей работы с этим специалистом.

Самый сильный партнёр, с которым я играл в Европе? Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. Кто первый приходит на ум? Сергей Карасёв и Никола Миротич», — приводит слова Курича «Спорт-экспресс».