Димитрис Итудис объяснил свой уход из сборной Греции

Димитрис Итудис высказался о причинах ухода с поста главного тренера сборной Греции.

«В марте 2022 года я вступил в должность тренера сборной Греции. Должность, приглашение на которую я всегда считал честью и обязанностью принять. Всё это время я отдавал все силы ради успеха нашей сборной. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась наша команда, я считаю, что мы боролись изо всех сил, чтобы с гордостью представлять нашу страну.

После недавнего чемпионата мира национальная команда вступила в сезон, когда ей предстоит участие в квалификации на Олимпийские игры. Этот турнир состоится всего через несколько недель после окончания сезона Евролиги.

С того момента, как я возглавил нашу сборную, я думал, что она должна объединиться. Это команда всех греков, и мы обязаны поставить её выше наших личных интересов. Однако мои обязательства перед клубом, которые заканчиваются всего за несколько недель до начала олимпийского квалификационного турнира, не позволяют мне организовать подготовку, которая, по моему мнению, требуется к такому важному турниру.

Поэтому, посоветовавшись с президентом федерации господином Лиолиосом, мы решили, что я буду рядом с федерацией и нашей сборной на некоммерческой основе только со своими советами и мнением, когда и если это будет необходимо», — написал Итудис на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Итудис также является главным тренером турецкого «Фенербахче».