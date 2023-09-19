Главный тренер УНИКСа Перасович: мы рассчитываем на лидерские качества Дмитрия Кулагина

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что рассчитывает на лидерские качества атакующего защитника Дмитрия Кулагина в предстоящем сезоне.

«Если ты добиваешься успеха, то многие команды хотят заполучить игроков, которые достигли этого самого успеха. Сейчас сложно делать выводы по новичкам. Например, Грин сыграл только одну игру, пока мы не можем дать ему оценку.

Россияне пришли в команду, им требуется акклиматизироваться и понять философию нашего баскетбола. Мы рассчитываем на Дмитрия Кулагина в плане лидерских качеств», — приводит слова Перасовича «Матч ТВ».

31-летний Кулагин является чемпионом Евролиги и трёхкратным победителем Единой лиги ВТБ. Он присоединился к казанскому клубу минувшим летом, подписав двухлетний контракт. На протяжении последних двух сезонов Дмитрий выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.