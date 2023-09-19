Бен Симмонс: я обязан перед фанатами и всеми остальными

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своём периоде, во время которого сталкивался с частыми травмами, в результате чего баскетболист с сезона-2020/2021 принял участие лишь в 100 матчах.
Отметим, что 27-летний Симмонс также полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины.
Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:
«Возможно, самое сложное для меня было — это невозможность делать свою работу в полном объёме. У меня никогда не было оправданий, я никогда не пытался что-то сказать о происходящих вещах.
Но в то время у меня была травма, поэтому я сделал всё, что мог в данный момент. И я обязан перед фанатами и всеми остальными, вернуться туда [на площадку], где мне нужно быть», — приводит слова Симмонса New York Post.
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