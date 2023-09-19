Бен Симмонс: я обязан перед фанатами и всеми остальными

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своём периоде, во время которого сталкивался с частыми травмами, в результате чего баскетболист с сезона-2020/2021 принял участие лишь в 100 матчах.

Отметим, что 27-летний Симмонс также полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

«Возможно, самое сложное для меня было — это невозможность делать свою работу в полном объёме. У меня никогда не было оправданий, я никогда не пытался что-то сказать о происходящих вещах.

Но в то время у меня была травма, поэтому я сделал всё, что мог в данный момент. И я обязан перед фанатами и всеми остальными, вернуться туда [на площадку], где мне нужно быть», — приводит слова Симмонса New York Post.