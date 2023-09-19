Василий Карасёв прокомментировал победу сборной Германии на ЧМ

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился впечатлениями от победы сборной Германии на минувшем чемпионате мира по баскетболу.

«Непривычно ли звучит то, что Германия теперь чемпион мира? Не так чтобы сильно непривычно. Один раз немцы уже лишили нас победы на чемпионате Европы (в 1993 году сборная России уступила одно очко в финале Евробаскета. — Прим. «Чемпионата»). Тогда в них никто не верил. А сейчас у Германии отличный коллектив, все с удовольствием едут в сборную, все отдаются.

На каждой позиции есть опытные игроки, которые ещё и в большинстве случаев со школой НБА. Самое главное, что они взяли лучшее из НБА, сохранив европейский стиль: командный, коллективный. Это, наверное, принесло результат», — рассказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.