Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Гилберта Аренаса исполнил несколько эффектных бросков сверху

Сын Гилберта Аренаса исполнил несколько эффектных бросков сверху
Аудио-версия:
Комментарии

Сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса Алия продемонстрировал свой вертикальный прыжок, исполнив несколько данков с разбегом.

Сын Гилберта Аренаса исполняет броски сверху:

На данный момент Алие Аренасу 16 лет. Баскетболист, примерный рост которого составляет 193 см, выступает на позиции атакующего защитника. Согласно порталу NBA Draft Room, Алия может быть выбран на драфте НБА 2027 года под общим третьим номером.

Ранее Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что член Зала славы и двукратный чемпион НБА Хаким Оладжьювон просит звёздных игроков заплатить $ 50 тыс. за совместные тренировки. В частности, стало известно, что Яннис Адетокунбо тренируется с именитым баскетболистом.

Слова Аренаса о легенде НБА:
Гилберт Аренас раскритиковал Хакима Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android