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Ричард Джефферсон вспомнил, как Попович на него накричал после промаха товарища по команде

Ричард Джефферсон вспомнил, как Попович на него накричал после промаха товарища по команде
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Ричард Джефферсон вспомнил, как однажды знаменитый тренер Грег Попович накричал на него после смазанных бросков одноклубника Гэри Нила.

«Он выводит меня из игры, и я сажусь на скамейке запасных. Гэри выходит и смазывает пару бросков. Грег подходит к скамейке и начинает кричать на меня: «Ты видел эти дурацкие броски? Я посадил тебя, но ты, вероятно, сделал бы то же самое, чёрт возьми!» После этого он ушёл.

После игры я рассказал обо всём Гэри, и он такой: «Правда?» Я говорю: «Да». И он отвечает: «О, он всё время ведёт со мной так же из-за тебя», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin в YouTube.

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