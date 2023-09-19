Ричард Джефферсон вспомнил, как Попович на него накричал после промаха товарища по команде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Ричард Джефферсон вспомнил, как однажды знаменитый тренер Грег Попович накричал на него после смазанных бросков одноклубника Гэри Нила.

«Он выводит меня из игры, и я сажусь на скамейке запасных. Гэри выходит и смазывает пару бросков. Грег подходит к скамейке и начинает кричать на меня: «Ты видел эти дурацкие броски? Я посадил тебя, но ты, вероятно, сделал бы то же самое, чёрт возьми!» После этого он ушёл.

После игры я рассказал обо всём Гэри, и он такой: «Правда?» Я говорю: «Да». И он отвечает: «О, он всё время ведёт со мной так же из-за тебя», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin в YouTube.

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