Виктор Вембаньяма сделал категоричное заявление об Олимпиаде 2024 года в Париже

Первый номер драфта 2023 года французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма подтвердил намерение сыграть за национальную команду на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По словам Вембаньямы, единственным приемлемым результатом для сборной Франции будет золото.

«Успех на Олимпийских играх стал бы отличной историей. Не может быть никакой другой цели, кроме золота. Конечно, я буду присутствовать на Олимпийских играх. Я смотрел чемпионат мира, и результат меня очень разочаровал. Однако я не беспокоюсь. Мне нечего судить, меня не было в команде, а она в руках игроков топ-уровня. Я чувствую, что мы сможем сделать что-то большое в Париже в следующем году», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: