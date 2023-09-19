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Виктор Вембаньяма рассказал о разнице между игрой во Франции и НБА

Виктор Вембаньяма рассказал о разнице между игрой во Франции и НБА
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Первый номер драфта 2023 года французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о разнице между европейским баскетболом и НБА. До перехода в «Сан-Антонио» Виктор выступал во Франции.

«Различия с НБА? Я и так это знал, но могу лишь отметить, что во Франции мы отстаём и могли бы делать больше. Тут, на тренировках, в зале находится 15 тренеров. Как только один игрок падает, десять ребят прыгают на паркет, чтобы вытереть пот. Если я пойду потренировать бросок в семь утра, никому не сказав, четыре тренера всё равно будут на месте, чтобы подавать тебе мяч. Эти ребята спят в зале. Но во Франции есть реальный неиспользованный потенциал», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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