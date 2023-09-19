Тренер «Локо» Секулич — о Суперкубке: ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от участия в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Нам предстоит участие в одном из главных российских турниров – Суперкубке. Чемпионат стартует через 11 дней, и предстоящие соревнования – заключительная проверка сил перед началом сезона. Мы хотим выступить как можно лучше. Играть будем против сильнейших команд Единой лиги ВТБ и опытных турецких клубов. А наш первый соперник — ЦСКА. У армейцев есть изменения в составе по сравнению с прошлым годом. И, на мой взгляд, они стали даже сильнее. Думаю, что предстоящий матч будет серьёзным вызовом для обоих коллективов. Игра покажет, кто на данный момент находится в лучшей форме, кто качественнее готов к официальному началу сезона.

Удовлетворены ли количеством проведённых предсезонных матчей и объёмом игровой практики? Нам были необходимы матчи, и мы получили их столько, сколько было нужно. Успели сделать всё, что хотели в своей предсезонной подготовке — работа проведена успешно. Выполнено всё, что было запланировано. К старту сезона нам остаётся оттачивать детали.

В каком сейчас состоянии команда? Пока игроки точно не на пике формы, но это естественно для этой части сезона.

Cоперники по Суперкубку? Команды-участники Суперкубка тренерами детально разобраны. Я лично смотрел целиком два последних матча ЦСКА. Но сейчас куда важнее сконцентрироваться именно на своей игре», — приводит слова Секулича сайт «Локомотива-Кубань».