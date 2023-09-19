«Енисей» подписал контракт с 20-летним российским форвардом Артёмом Шлегелем

«Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с российским форвардом Артёмом Шлегелем.
«Артём Шлегель в «Енисее»! Молодой российский форвард Артём Шлегель (20 лет, 203 см) начинал заниматься баскетболом в спортшколе «Енисей» родного города Красноярска, посещая тренировки Александра Сергеевича Авдеева. После 11 класса переехал в Москву, где два сезона выступал за молодёжную команду «Руна-2».
В минувшем сезоне Шлегель принял участие в 43 встречах Единой молодёжной лиги ВТБ, набирая в среднем по 6,7 очка, 4,3 подбора, 0,9 передачи и 1 перехват за 18 минут на паркете», — сообщается на сайте красноярского клуба.
«Артём – молодой игрок, который сразу показал свой потенциал в первую пару недель с нами. Мы верим, что он представляет собой яркое будущее красноярского баскетбола», — прокомментировал подписание главный тренер красноярцев Йовица Арсич.
- 19 сентября 2023
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