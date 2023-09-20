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Серджо Скариоло может направить иск против владельца «Виртуса» после увольнения из клуба

Серджо Скариоло может направить иск против владельца «Виртуса» после увольнения из клуба
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Серджо Скариоло, уволенный с поста главного тренера «Виртуса» на прошлой неделе, может подать иск против бывшего клуба, сообщает Relevo

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти ранее обвинил Скариоло в том, что он провёл переговоры с «Торонто Рэпторс» и мадридским «Реалом» при действующем контракте с итальянским клубом.

По информации источника, встреча Скариоло с представителями «Торонто» состоялась по их инициативе и с разрешения руководства «Виртуса». При этом сообщается, что Скариоло не встречался с людьми из «Реала» и рассматривает возможность подачи иска в суд после слов владельца итальянского клуба. Тренер намерен добиться компенсации за увольнение.

Серджо Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года.

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