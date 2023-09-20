Остин Риверс рассказал, в каком случае Ламело Болл может прогрессировать в «Шарлотт»

Свободный агент, атакующий защитник Остин Риверс выразил мнение, что вокруг разыгрывающего, лидера «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла нужно создать правильное окружение, чтобы молодой баскетболист мог развиваться.

«Ламело Болла достаточно нужно окружить правильными людьми, которые помогут ему раскрыть потенциал, а не истощить его… Есть команды, которые делают это правильно. Я не вижу этой проблемы в той же «Оклахоме». Лучше не прилетать в Шарлотт — дерьмовое место», — заявил Риверс во время подкаста The Ringer.

Залечил травму? Данк Ламело Болла на встрече в Лондоне:

Напомним, в прошедшем сезоне Ламело Болл из-за травмы провёл всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, делая по 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенёс операцию по лечению сломанной кости в правом голеностопном суставе. Сообщалось, что он рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

Однако после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 22-летний игрок договорился с «Шарлотт» о продлении контракта на пять лет и общую сумму $ 260 млн. Действующий контракт Болла рассчитан до конца сезона-2023/2024. По условиям этого соглашения он должен получить ещё $ 10,9 млн.