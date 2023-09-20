Хендерсон — о Лилларде: если мне потребуется совет старшего брата, знаю, к кому обращаться
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Новоиспечённый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался по поводу возможного обмена звёздного одноклубника Дэмьена Лилларда в другую команду.
«Как по мне, наши взаимоотношения действительно классные. Здесь одна любовь! Любая ситуация, которая случится, не изменит наших отношений. Если мне потребуется совет старшего брата, я знаю, к кому обращаться», — заявил Хендерсон в эфире KGW News.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».
Кто ещё интересуется Лиллардом?
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