Хендерсон — о Лилларде: если мне потребуется совет старшего брата, знаю, к кому обращаться

Новоиспечённый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался по поводу возможного обмена звёздного одноклубника Дэмьена Лилларда в другую команду.

«Как по мне, наши взаимоотношения действительно классные. Здесь одна любовь! Любая ситуация, которая случится, не изменит наших отношений. Если мне потребуется совет старшего брата, я знаю, к кому обращаться», — заявил Хендерсон в эфире KGW News.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».