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Хендерсон — о Лилларде: если мне потребуется совет старшего брата, знаю, к кому обращаться

Хендерсон — о Лилларде: если мне потребуется совет старшего брата, знаю, к кому обращаться
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Новоиспечённый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался по поводу возможного обмена звёздного одноклубника Дэмьена Лилларда в другую команду.

«Как по мне, наши взаимоотношения действительно классные. Здесь одна любовь! Любая ситуация, которая случится, не изменит наших отношений. Если мне потребуется совет старшего брата, я знаю, к кому обращаться», — заявил Хендерсон в эфире KGW News.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».

Кто ещё интересуется Лиллардом?
Названа очередная команда из Восточной конференции, которая интересуется Лиллардом
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