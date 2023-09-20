Названа очередная команда из Восточной конференции, которая интересуется Лиллардом

Журналист Мэтт Мур заявил о том, что руководство «Торонто Рэпторс» проявляет активный интерес к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду.

«Я слышал, что это не просто одна команда на Востоке, а несколько, которые интересуются Дэмьеном Лиллардом. И одна из них — «Торонто Рэпторс». На самом деле об этом никто не говорит, но все в лиге знают», — заявил Мур во время подкаста Action Network.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».