Названа очередная команда из Восточной конференции, которая интересуется Лиллардом
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Журналист Мэтт Мур заявил о том, что руководство «Торонто Рэпторс» проявляет активный интерес к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду.
«Я слышал, что это не просто одна команда на Востоке, а несколько, которые интересуются Дэмьеном Лиллардом. И одна из них — «Торонто Рэпторс». На самом деле об этом никто не говорит, но все в лиге знают», — заявил Мур во время подкаста Action Network.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».
Самомнение Лилларда:
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