Андре Игуодала объяснил, почему Диллон Брукс востребован в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала выразил мнение, что характер лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса позволяет ему находиться в лиге.
«В НБА есть определённые парни, которых бы не было в НБА, если бы у них не было такого менталитета безумца. Если бы Диллон Брукс не был безумцем, его бы не было в НБА», — заявил Игуодала в подкасте Джей Джей Редика.
Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку:
Напомним, в прошлом сезоне Брукс в составе «Мемфис Гриззлиз» принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.
После открытия рынка свободных агентов в июле лёгкий форвард перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд. По новому контракту Брукс заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн (с учётом всех бонусов).
- 20 сентября 2023
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
-
22:45
-
21:27
-
20:49
-
20:05
-
19:15
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:29
-
17:01
-
16:52
-
16:30