Андре Игуодала объяснил, почему Диллон Брукс востребован в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала выразил мнение, что характер лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса позволяет ему находиться в лиге.

«В НБА есть определённые парни, которых бы не было в НБА, если бы у них не было такого менталитета безумца. Если бы Диллон Брукс не был безумцем, его бы не было в НБА», — заявил Игуодала в подкасте Джей Джей Редика.

Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку:

Напомним, в прошлом сезоне Брукс в составе «Мемфис Гриззлиз» принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

После открытия рынка свободных агентов в июле лёгкий форвард перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд. По новому контракту Брукс заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн (с учётом всех бонусов).