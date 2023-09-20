Эдди Джонсон высказался о возможном подписании Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт»

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон высказал своё мнение о возможном трансфере центрового Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Если «Уорриорз» подпишут Дуайта Ховарда в эту команду, они получат трёх самых поляризующих игроков обороны в НБА в одной команде», — приводит слова Джонсона Legion Hoops.
Сейчас у «Уорриорз» есть разыгрывающий Крис Пол, который перешёл в клуб в июле 2023 года, а также форвард Дрэймонд Грин, выступающий за команду с 2012 года.
В ноябре 2022 года Ховард был заинтересован в переходе в «Уорриорз», но в итоге 37-летний баскетболист оказался в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс».
Напомним, регулярный чемпионат НБА пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Сан-Франциско пройдёт матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».
- 20 сентября 2023
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
-
22:45
-
21:27
-
20:49
-
20:05
-
19:15
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:29
-
17:01
-
16:52
-
16:30