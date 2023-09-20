Эдди Джонсон высказался о возможном подписании Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт»

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон высказал своё мнение о возможном трансфере центрового Дуайта Ховарда в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если «Уорриорз» подпишут Дуайта Ховарда в эту команду, они получат трёх самых поляризующих игроков обороны в НБА в одной команде», — приводит слова Джонсона Legion Hoops.

Сейчас у «Уорриорз» есть разыгрывающий Крис Пол, который перешёл в клуб в июле 2023 года, а также форвард Дрэймонд Грин, выступающий за команду с 2012 года.

В ноябре 2022 года Ховард был заинтересован в переходе в «Уорриорз», но в итоге 37-летний баскетболист оказался в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс».

Напомним, регулярный чемпионат НБА пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Сан-Франциско пройдёт матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».