Игрок НБА Джамал Маррей провёл тренировку с чемпионом UFC Волкановски

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей провёл тренировку вместе с австралийским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски. Фотографиями с занятия у себя в социальных сетях поделился Волкановски.

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски:

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, делая 7,1 передачи и 5,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 39,6.

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он одержал 26 побед (13 добыты нокаутом) и потерпел два поражения.