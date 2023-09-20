Игрок НБА Джамал Маррей провёл тренировку с чемпионом UFC Волкановски

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей провёл тренировку вместе с австралийским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски. Фотографиями с занятия у себя в социальных сетях поделился Волкановски.
Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски:
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, делая 7,1 передачи и 5,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 39,6.
На счету Волкановски в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он одержал 26 побед (13 добыты нокаутом) и потерпел два поражения.
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