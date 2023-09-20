Пол Пирс обратился к Аренасу после его резких слов в адрес Оладжьювона
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс отреагировал на недавние слова трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса в адрес чемпиона НБА Хакима Оладжьювона. Ранее Аренас раскритиковал Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки.
«Ты сумасшедший. Прежде всего прояви немного уважения к Хакиму. Его ложное движение проделывают до сих пор. Просто прекрати это», — написал Пирс в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо намерен провести совместную тренировку с с Оладжьювоном. Хаким также проводит занятия для других суперзвёздных игроков НБА.
Сын легенды НБА Гилберта Аренаса исполняет броски сверху:
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