Пол Пирс обратился к Аренасу после его резких слов в адрес Оладжьювона

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс отреагировал на недавние слова трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса в адрес чемпиона НБА Хакима Оладжьювона. Ранее Аренас раскритиковал Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки.

«Ты сумасшедший. Прежде всего прояви немного уважения к Хакиму. Его ложное движение проделывают до сих пор. Просто прекрати это», — написал Пирс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо намерен провести совместную тренировку с с Оладжьювоном. Хаким также проводит занятия для других суперзвёздных игроков НБА.

Сын легенды НБА Гилберта Аренаса исполняет броски сверху: