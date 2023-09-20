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«После этого сказал, что перестану следить за НБА». Симон — о событии, связанном с Йокичем

«После этого сказал, что перестану следить за НБА». Симон — о событии, связанном с Йокичем
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Хорватский защитник Крунослав Симон высказал мнение, что награда самому ценному игроку (MVP) прошлого сезона НБА должна была достаться сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. Приз тогда достался Джоэлу Эмбииду из «Филадельфии Сиксерс».

«На мой взгляд, тот факт, что Йокич не был назван MVP прошлого сезона, просто полная чушь. Это мошенничество в чистом виде, ограбление века! Просто смешно. Этот парень доминировал в лиге, а награда в итоге досталась Джоэлу Эмбииду.

Когда я впервые увидел эту новость, то сказал себе: «Хорошо, с этого момента я перестану следить за НБА». Как было заметно по его выступлению в плей-офф, Йокич очень волновался, когда услышал, что я больше не буду следить за НБА», — приводит слова Симона Basket News со ссылкой на его выступление в Podcast Inkubator.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:

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