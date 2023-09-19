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Авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают про ситуацию с Маркифом Моррисом и Николой Йокичем и Лукой Дончичем

Токсичность Морриса и крупный контракт Дончича. Авторы раздела отвечают на комментарии
Андрей Антсон Арина Ершова
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Авторы раздела отвечают на комментарии
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Комментарии
Как однажды Маркиф выбесил Николу Йокичу и тот был вынужден применить силу. Лука — первый, кто будет получать $ 70 млн за сезон?
Что тут вообще творится? Это формат, в котором авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают на интересные комментарии читателей, оставленные под различными новостями и статьями. Не забываем, что мнений много и вовсе не обязательно, что чья-то позиция совпадает с вашей — в этом и прелесть.
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Маркиф Моррис прошёлся по Николе Йокичу, но пользователь назвал его «клоуном». Реакция автора баскетбольного раздела Андрея Антсона на комментарий dennladen9

Клоун.

Такое грубое мнение выразил пользователь под ником dennladen9.

Новость с комментарием:
Маркиф Моррис — Николе Йокичу: ты ещё своё получишь

Присоединяться к словам комментатора не буду, исходя из вежливости, но эмоцию человека можно понять. Во всех словах Морриса сквозит двуличием и обидой. Думаю, большинство здесь помнят, откуда «ноги растут». Причиной для враждебного отношения стал эпизод, случившийся в ноября 2021 года. Йокич, потерявший терпение от стиля игры Маркифа, сильно толкнул сзади игрока, от чего тот повалился на землю. В итоге форвард получил травму и выбыл почти на полгода.

Видео можно посмотреть на канале MLG Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Никому из игроков не пожелаю травм, тем более таких серьёзных. Но само действие Николы не вызывает у меня возмущения, а скорее наоборот — чувство удовлетворения. Маркиф вместе со своим братом Маркусом на протяжении последних 10 лет является одним из самых грязных, агрессивных игроков лиги. Они постоянно оказываются в стычках, не стыдятся сыграть грубо или грязно. Конечно, командам полезно держать таких игроков, потому у них есть работа в НБА уже столько лет. Но если ты так себя ведёшь, то не надо строить из себя жертву, когда в итоге подобное происходит с тобой.

Кажется довольно сложной задачей вывести из себя такого, как Йокич. И именно Маркифу это удалось. Он сам спровоцировал эту ситуацию, ему совершенно необязательно было так фолить — вступать в такой контакт. Сам Никола назвал своё поведение неправильным в той ситуации, но сказал, что в моменте не увидел другого способа защитить себя. Когда с тобой так обращаются, ты либо защищаешь себя, либо позволяешь агрессору вести себя, как ему захочется. В Йокиче нашлись мужество и сила выбрать первый вариант.

Спустя два года Киф до сих пор держит обиду на звёздного серба, пытаясь оправдать себя. Что самое показательное — он хочет мстить. Обида от затронутого чувства собственной мужественности ослепляет его, и вместо того, чтобы сделать вывод и измениться, он хочет продолжения. Будем ждать очной встречи игроков, но я не сомневаюсь, что Николе удастся за себя постоять.

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Лука Дончич в будущем может стать первым, кто будет зарабатывать $ 70 млн за сезон — это верно? Поясняет автор баскетбольного раздела Арина Ершова, отвечая на комментарии osipenkoivan и boroda67

А почему именно он, а не какая-нибудь другая звезда компетентная?

Спросил пользователь под ником sipenkoivan.

По правилам коллективного соглашения.

Ответил пользователь под ником boroda67 комментатору выше.

Новость с комментарием:
Лидер «Далласа» Лука Дончич может первым заработать $ 70 млн за сезон

Может ли Дончич действительно получить контракт на $ 318 млн и пять лет? Да, может. Чтобы претендовать на подобного рода супермаксимальное соглашение, он должен отыграть не менее 65 матчей, получить награду MVP, DPOY или попасть в любую из трёх символических пятёрок в предстоящем сезоне.

Лука не будет иметь право на продление летом 2024-го, так как к тому моменту у него будет только шесть лет опыта в НБА (а необходимо семь). Но если игрок выполнит индивидуальный критерий, то сможет подписать супермакс годом позднее. При этом соглашение вступит в силу в сезоне-2026/2027.

И в случае если потолок зарплат в лиге продолжит ежегодно расти примерно на 5%, в своём последнем сезоне по контракту Дончич заработает более $ 70 млн. А если в чемпионатах-2025/2026 и 2026/2027 потолок будет расти на допустимые новым коллективным соглашением 10%, в заключительный год он получит $ 83,7 млн.

Лука Дончич посетил вечеринку в Словении:

Но будет ли Лука первым, кому выдадут такую сумму? По идее, нет. Так утверждает автор исходного материала, на основе которого была написана новость «Чемпионата». Но в лиге есть как минимум один игрок, который находится в точно такой же ситуации, что и Дончич – это Джарен Джексон-младший.

Если он вдруг получит ещё одну награду DPOY или войдёт в одну из символических пятёрок, то будет иметь право на продление на пять лет и $ 318 млн, которое вступит в силу в 2026-м. Всё точно так же, как у Дончича. И если один получит более $ 70 млн за год, такую же сумму заработает и другой. Называть кого-то первым будет не совсем правильно.

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