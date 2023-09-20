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Эксперт назвал легенду НБА, на которую похож Виктор Вембаньяма

Эксперт назвал легенду НБА, на которую похож Виктор Вембаньяма
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Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц высказался о первом номере драфта 2023 года, французском новичке «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, сравнив его с легендарным игроком НБА Каримом Абдул-Джаббаром.

«Абдул-Джаббар ростом семь футов два дюйма, а весил он 225 фунтов, что недалеко от роста Вембаньямы в семь футов четыре дюйма и веса в 209 фунтов. Представьте, если бы кто-то такого размера, как Абдул-Джаббар, мог обращаться с мячом как защитник, атаковать с дриблинга и спокойно забрасывать тройки. Вот кем мог бы стать сейчас Вембаньяма. Абдул-Джаббар четырежды лидировал в НБА по количеству блок-шотов (а возможно, и больше, учитывая, что этот показатель не фиксировался в его первые четыре года в лиге). Вембаньяма мог бы оказать аналогичное влияние, поскольку его восьмифутовый размах рук и общая мобильность будут сеять хаос среди соперников по всей площадке», — написал Шварц в своей колонке на Bleacher Report.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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