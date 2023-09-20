Владелец «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс»: мне не нравится владеть клубами

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан заявил, что из-за негативного отношения части болельщиков клуба не получает удовольствия от управления клубом. Долану принадлежит также доля в хоккейном клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», но его отношения с хоккейными фанатами не такие натянутые, поскольку он не сильно вмешивается в управление делами команды.

«Мне не очень нравится владеть клубами. Они оба близки и дороги моему сердцу, но рутинные дела, связанные с управлением, иногда клонят меня в сон.

По сути, каждый фанат считает себя владельцем или генеральным менеджером. Если ты владелец профессиональной спортивной команды в Нью-Йорке, тебя не полюбят, пока ты не умрёшь.

Я не хочу, чтобы на матчи команды ходили люди, призывающие меня продать её. Если вы приходите на игру с плакатом, на котором написано: «Играйте лучше, эта команда — отстой», то в этом случае никаких проблем. Это часть фанатской культуры», — приводит слова Долана New York Times.