Владелец «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс»: мне не нравится владеть клубами

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан заявил, что из-за негативного отношения части болельщиков клуба не получает удовольствия от управления клубом. Долану принадлежит также доля в хоккейном клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», но его отношения с хоккейными фанатами не такие натянутые, поскольку он не сильно вмешивается в управление делами команды.
«Мне не очень нравится владеть клубами. Они оба близки и дороги моему сердцу, но рутинные дела, связанные с управлением, иногда клонят меня в сон.
По сути, каждый фанат считает себя владельцем или генеральным менеджером. Если ты владелец профессиональной спортивной команды в Нью-Йорке, тебя не полюбят, пока ты не умрёшь.
Я не хочу, чтобы на матчи команды ходили люди, призывающие меня продать её. Если вы приходите на игру с плакатом, на котором написано: «Играйте лучше, эта команда — отстой», то в этом случае никаких проблем. Это часть фанатской культуры», — приводит слова Долана New York Times.
- 20 сентября 2023
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