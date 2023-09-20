Райкович — о Суперкубке: не хватает Тримбла, но это шанс для Карданахишвили и Руженцева

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», а также сообщил, что защитник Мело Тримбл ещё не восстановился и не поможет команде.

«Мы всё ещё набираем форму, находимся в процессе координации на завершающей стадии подготовки. Нам не хватает Тримбла, но это шанс для молодых игроков – Карданахишвили и Руженцева – получить больше времени, проявить себя. Мы используем большую ротацию, чтобы лучше подготовиться.

У «Локомотива» практически та же команда, даже сильнее. Они добавили Джордана Моргана, ещё одного «большого», при этом сохранили тренера и большинство игроков. Думаю, их уровень подготовки должен быть лучше, чем у других, потому что не пришлось многое менять», — приводит слова Райковича сайт ЦСКА.