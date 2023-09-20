Ривз — Шрёдеру: я злюсь из-за того, что вы обыграли нас на ЧМ, но рад вашему титулу

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз обратился к бывшему партнёру по команде разыгрывающему сборной Германии Деннису Шрёдеру.
«Привет моему пацану Деннису Шрёдеру. Я, конечно, злюсь из-за того, что вы обыграли нас на чемпионате мира, но ваша победа — это второй лучший вариант для меня», — сказал Ривз в видео, опубликованном в социальной сети.
Напомним, ЧМ-2023 прошёл с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США смогла пройти предварительный и групповой этапы и выйти в плей-офф, где на стадии полуфинала уступила команде Германии (111:113), впервые в своей истории завоевавшей титул чемпионов мира. В матче за третье место сборная США уступила Канаде (118:127).
Ранее стало известно, что у Ривза была возможность представлять сборную Германии.
- 20 сентября 2023
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