«Локомотив-Кубань» расторг подписанный в июле контракт с центровым Крисом Хортоном

Американский центровой Крис Хортон и «Локомотив-Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Локомотив-Кубань» и Крис Хортон по обоюдному согласию приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества. Клуб благодарит игрока за вклад в успехи прошлого сезона, завоевание серебряных медалей Единой лиги ВТБ и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на сайте краснодарского клуба.
Крис Хортон присоединился к «Локо» в декабре 2022 года и с того времени успел стать одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2022/2023 на его счету 31 матч за клуб, в которых Хортон набирал в среднем 11,3 очка, делал 6,2 подбора, 1,7 результативной передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.
В июле этого года «Локомотив-Кубань» объявил о заключении нового контракта с Хортоном.
- 20 сентября 2023
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