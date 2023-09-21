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Главный тренер «Орландо»: Банкеро — это смесь навыков Энтони, Джеймса и Тейтума

Главный тренер «Орландо»: Банкеро — это смесь навыков Энтони, Джеймса и Тейтума
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Главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли высказался о форвардах команды Паоло Банкеро и Франце Вагнере.

«Кого мне напоминает игра Банкеро и Вагнера? Поскольку за эти годы баскетбол сильно изменился – игроки стали более талантливыми и с более высоким уровнем интеллекта, вам приходится создавать комбинации.

Паоло представляет собой смесь навыков Кармело Энтони, Леброна Джеймса и Джейсона Тейтума. У них есть разные варианты игры. Умение идти в проход или бросать с разных точек. Их сила – в работе ногами.

Франца можно назвать комбинацией Криса Миддлтона, Кавая Леонарда и Кевина Дюранта.

Есть много моментов, которые наши ребята переняли от каждого из этих парней. Я не могу просто сравнить их с тем или иным человеком. У них есть комбинация навыков каждого из них, потому что они изучают игру и наблюдают за всеми этими великими игроками», — приводит слова Мозли Hoopshype.

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