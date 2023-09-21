«Индиана» готова обменять Бадди Хилда после провальных переговоров о продлении контракта
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Руководство «Индианы Пэйсерс» и атакующий защитник Бадди Хилд договорились о том, что клуб начнёт поиск новой команды для 30-летнего баскетболиста через обмен. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.
Отмечается, что команда из Индианаполиса и защитник не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта. Действующий контракт Хилда рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который заработает $ 18,56 млн. В следующем межсезонье Бадди станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.
Реакция О'Нила на смену номера:
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