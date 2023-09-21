В «Голден Стэйт» рассказали о пройдённом Дуайтом Ховардом просмотре
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард успешно прошёл просмотр в «Голден Стэйт Уорриорз», информирует TheWarriorsTalk в социальных сетях.
«Нам сказали, что Дуайт Ховард успешно завершил свою двухдневную сессию с «Голден Стэйт». Последние несколько дней Ховард общался с высокопоставленными членами организации, включая главного тренера Стива Керра, генерального менеджера Майка Данливи и других», — сказано в сообщении.
Отметим, что в ноябре 2022 года Ховард был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт», но в итоге 37-летний баскетболист оказался в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс».
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