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В «Голден Стэйт» рассказали о пройдённом Дуайтом Ховардом просмотре

В «Голден Стэйт» рассказали о пройдённом Дуайтом Ховардом просмотре
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард успешно прошёл просмотр в «Голден Стэйт Уорриорз», информирует TheWarriorsTalk в социальных сетях.

«Нам сказали, что Дуайт Ховард успешно завершил свою двухдневную сессию с «Голден Стэйт». Последние несколько дней Ховард общался с высокопоставленными членами организации, включая главного тренера Стива Керра, генерального менеджера Майка Данливи и других», — сказано в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2022 года Ховард был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт», но в итоге 37-летний баскетболист оказался в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс».

Уроки истории:
Ровно 11 лет назад Дуайт Ховард ушёл из «Мэджик». Они до сих пор в плюсе от того обмена
Ровно 11 лет назад Дуайт Ховард ушёл из «Мэджик». Они до сих пор в плюсе от того обмена
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